Akşener, 6’lı masadan kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada partisinin kıskaca alındığını söyledi.

Akşener, “Geldiğimiz noktada bir İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya alınmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplanma kararı aldı. Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı.

Toplantı sonrası Meral Akşener açıklamalarda bulunuyor:

Geldiğimiz noktada bir İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya alınmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz.

Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız.

Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Karşımıza kim çıkarsa çıksın bizim mücadelemiz bugün de aynı. Milletimizie söz verdik. Milletimizin sesini bastıran değil o sesi duyuran olacağız.

Biz bugünlerde bugünlere dayatmalara direnerek geldi. Biz kirli pazarlıkları reddederek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezine milletimizi alıp il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attık. Tüm farklılıklarımıza rağmen bu dertlerin ortak çözümüne yönelik bir çok önemli konuda mutabakat sağladık.