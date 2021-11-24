Akşener: İzin vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim öncesi yaşanması muhtemel provokasyonlara izin vermeyeceklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu yolda provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak; izin vermeyeceğiz ve o kaçınılmaz gün geldiğinde, onlar istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sandığa gömeceğiz” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Denizli’de gerçekleştirdikleri mitingde vatandaşın kendilerini yalnız bırakmadığını, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi. Akşener, “Görüyorum ki milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık yol görünmüş. Bavulları toplama vakti artık gelmiş. Hareket saati artık gelip çatmış. Bu vesileyle Sayın Erdoğan’a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum” dedi.

Meral Akşener, geçen hafta aynı kürsüde konuştuğu sırada doların 10 lira 43 kuruş, bu sabah ise 13 lira olduğunu, Türkiye’nin borcunun 1 haftada 1 trilyon 920 milyar lira arttığını söyledi. Ekonomideki gelişmenin sorumlusunun iktidar partisi olduğunu kaydeden Akşener, “Buradan iktidardakilere sesleniyorum; istediğiniz kadar bağırın çağırın. Ekonomiye ettiğiniz ihanetin ispatı, televizyon kanallarının sağ alt köşesinde duruyor. Orada dolar 13 lira yazıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, dolar yükseliyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, enflasyon artıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, milletimiz fakirleşiyor. Ne söylerseniz söyleyin ne yalan uydurursanız uydurun ne masal anlatırsanız anlatın, mızrak artık çuvala sığmıyor, gerçeğin ta kendisi, apaçık ortada duruyor” diye konuştu.