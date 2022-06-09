Akşener, Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Meral Akşener, Halil Oral’ın açıklamalarına nedeniyle Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini açıkladı.

İYİ Partili İbrahim Halil Oral’ın, Parti Grup Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral’ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Oral katıldığı bir programda, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ”Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir” demişti.

AKŞENER ÖZÜR DİLEDİ

İbrahim Halil Oral’ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum” dedi.

ÖZÜR PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Öte yandan İbrahim Halil Oral’dan açıklama geldi. Yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyen Oral, ”Bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum” dedi.