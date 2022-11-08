Akşener konuyu 6’lı masaya taşıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliği konusunda yapılması konuşulan referandum hakkında konuştu.

Siyasi Partiler, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin tavırlarını belirlemek amacıyla parti karargahlarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

CHP, AK Parti’ye net biçimde olumsuz yanıt verirken gözeler İYİ Parti ve HDP’ye çevrildi. İYİ Parti Başkanlık Divanı dün toplanarak anayasa değişikliği ve referandum olasılığı başta olmak üzere sıcak gündemi ele aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu, anayasa değişikliği tartışmasının CHP’nin başörtüsü konusunda kanun değişikliği çağrısıyla gündeme geldiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da el yükselterek anayasa üzerinden konunun çözümünü gündeme getirdiğini ve referandum görüşünü açıkladığını anımsatan Zorlu, şöyle devam etti: “Üretici ve tüketici enflasyonu son kırk yılın zirvesine çıkmış. Milletimiz referandum yerine seçim sandığını bekliyor. Bu kadar ağır ekonomik koşullarda ek bir külfet getirilmesini, hayati konular varken, değerlerimizin, kutsallarımızın siyasi saiklerle tartışma konusu haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.”

14 Kasım’da konuşulacak

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, İYİ Parti, somut teklif metni ortaya çıkmadan tavır belirlenmesini doğru bulmuyor. Parti kurullarının eğilimini alacak olan Akşener, konuyu 14 Kasım’daki altılı masa toplantısında net bir şekilde gündeme getirecek, AK Parti’nin “artık toplumda sorun olmayan kılık kıyafet konusunu” kullanarak “oy devşirmeye” çalıştığını vurgulayacak. Toplantıda varılacak karar doğrultusunda siyasi parti gruplarının görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaları sağlanacak.

Referandumu engelleme

Temel hak ve özgürlükler konusunun referandum konusu yapılmasını doğru bulmayan İYİ Parti, referandumu engelleyici mekanizmalara da odaklandı. Kulislerde, bu çerçevede Meclis Genel Kurulu’ndaki “anayasa oylamasına girmemek” veya “oylamaya girerek 400 oyun üzerinde değişikliğin kabulünü sağlayarak 60 gün içinde referandum sandığının kurulmasını, böylece erken seçime gitmenin önünün açılmasını sağlamak” olasılıkları konuşuluyor.