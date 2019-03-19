Akşener: Mazottaki ÖTV’yi indireceğiz

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Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiye dair açıklama yaptı.

Akşener, ”Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi. Mazotu mazottaki ÖTV’yi onlar indirmezse biz indireceğiz” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ”Mücadelemiz demokrasi, ekmek, onur, hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir Türkiye mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’da düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMASI

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Türkiye’nin sorunları var bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Bu sorunları aşmak mümkün. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. CHP’nin İYİ Parti’nin Saadet Partisi’nin belediye başkanları kazanır Türkiye genelinde iyi bir çıtayı yakalarsak bütün dünya iktidarın bütün baskılarına rağmen Türkiye’de halk demokrasiyi tercih etti bunu söyleyecektir. Bizim mücadelemiz demokrasi ekmek onur her evde huzur bereket olsun hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlikle mücadeledir.

Ekonomi deseler batmış. Çiftçinin esnafın sanayicinin durumu iyi diyemiyorlar. Herkesi suçlamaya başladı. Şu terörist bu terörist şu şunu yaptı bunu yaptı oturduğun koltuk işgal ettiğin koltuk Cumhurbaşkanlığı koltuğu. Oradan temiz mesajlar vereceksin. İnsanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Hepimiz faniyiz. Dinden imandan bahsediyorlar ama Yunus Emre’yi bilmiyorlar Yörükler’i bilmiyorlar. İşsizlik var. 1 milyon hanede akşam evde tencerenin kaynamaması ne demektir? Onların bundan haberi yok. Onlar sarayda oturuyorlar. Onların keyfi yerinde. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Milliyetçi olmak için bayrağını vatanını seveceksin. Milliyetçi olmak için kendi ülkenin silah fabrikalarını yabancı orduya satmayacaksın. Çiftçinin emeklinin durumunu biliyorum çöpten kağıt toplayıp geçimini sağlayanların durumunu biliyorum. Asla umutsuz değiliz. Sevgiyle dostlukla sandığa gideceğiz şöyle bir kulaktan tutacağız ve gereğini yapacağız.”

TRT