Akşener: Mehmetçiğimize alan açın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terörle mücadeleye değindi ve Mehmetçik için alan açılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizim artık tek bir insanımızı kaybetmeye bile tahammülümüz yok. Bu yüzden terör yuvalarını temizlemek için öncelikle Mehmetçiğimize alan açın. Şanlı ordumuzun gücüne yaraşır ve Türk devletinin geleneklerine yakışır diplomasi hamlelerini de bir an önce uygulamaya koyun” dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hafta sonu Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlattığını hatırlatarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu süreci büyük bir başarıyla yürüten şanlı Türk ordusundan Allah razı olsun. Vatanın güvenliği için çıktıkları bu kutlu yolda Rabbim ayaklarını taşa değdirmesin. Şüphesiz ki bu başarı; tarihimizin her döneminde olduğu gibi muzaffer Türk ordusunun başarısıdır. Kahraman Mehmetçiğimiz gereken her vakitte, değil 3-5 teröriste, 7 düvele meydan okumayı her zaman bilmiştir. Yani, silahlı kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi bu defa da gücünü göstermiştir. Ancak terörle mücadelede her şeyi ordumuzdan ve polisimizden bekleyemeyiz. Devleti yöneten iktidarın da güvenlik güçlerimize alan açması gerekir. Operasyonun hukuki, siyasi ve uluslararası zeminini hazırlaması gerekir. Terörle topyekun mücadele için bölgedeki hakim güçlerle oturup milli menfaatlerimiz doğrultusunda diplomasi kanallarını, etkin şekilde kullanması gerekir. Ancak bunu yapamayan bir iktidar, Suriye’den ve Irak’tan ülkemize uzanan terör tehdidini ve sızmaları engelleyemez” dedi.