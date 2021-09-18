Akşener: Milletimiz bu yönetimi hak etmiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkede yaşanan kira artışına değindi ve ev bulmanın ne kadar zorlaştığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yüksek kira fiyatlarına neden olan bunca sebep varken, başarısız planlamayla vatandaşın aleyhinde karar alan bu yönetimi, milletimiz hak etmiyor” dedi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu millet, iyi yaşamayı hak ediyor” diyerek, kira sorunun nedenlerini ve iktidara yönelik eleştirilerini şu başlıklarla dile getirdi:

“Göçmen krizi ve kira: Başarısız dış politika sonucu savaştan kaçan diğer ülke vatandaşları, hiçbir kontrol, planlama olmadan ülkemize giriş yapıyor ve nüfusu artırıyor. Bu da kira krizini derinleştiriyor. Biz, başkalarına yardım etmeye değil, milletimizin düşünülmemesine karşıyız.

1 eve kaç kiracı sığar: Plansız şekilde yapılan kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle vatandaş evlerinden çıktı. 10 tane kiralık ev olan mahallede 100 ev yıkıldı. Başlarını sokacak ev arayanlar, talebi; talep de fiyatları artırdı. Arz-talep dengesi yerine, rant gözeten adımların faturasını milletimiz ödüyor. Biz, kentsel dönüşüme değil, rant uğruna yapılan plansızlığa karşıyız.

Kiranın dolarla imtihanı: Adaletsizlik, liyakatsizlik ve inşaat ekonomisine dayalı üretimsizlik nedeniyle dolar ve euro yükseliyor. Vatandaşın alım gücü düşerken; kira fiyatları ters oranda artıyor. Biz liyakatsiz yönetimle gelen adaletsizliğe karşıyız.

Vatandaşlık için yabancılara mülk satışı: Avrupa, İngiltere ve gelişmiş ülkelerde, mülk satışına dair belli kural ve şartlar var. Ancak ülkemizde mülk alımı yapan her yabancı kolaylıkla TC vatandaşı olabiliyor. Biz, yabancı yatırıma değil, her önüne gelenin kolayca konut ve vatandaşlık sahibi olmasına karşıyız.”