Akşener: Mutfaktaki yangın büyüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiye dair yaptığı açıklamasında vatandaşın sorunlarını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mutfaklardaki yangın büyüyerek devam ediyor. Memur, esnaf, emekli, asgari ücretli enflasyon canavarının altında ezilmeye devam ediyor. Şimdi hummalı bir biçimde baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla milletimize ‘enflasyon düştü’ masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler. Milletimiz artık son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki; bu iktidar artık ülkemizi yönetemiyor” dedi.

Akşener, geçen hafta Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 9’a indirdiğini anımsatarak, “Böylece faiz tek haneli rakama indi. Sayın Erdoğan da nihayet muradına erdi. Peki ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey. Ne kur oynadı, ne de faizlerde bir değişiklik oldu. Yani bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk ki, Merkez Bankası’nın politika faizinin düşük olması bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor. Çünkü ekonomide herhangi bir sinyal etkisi yok. Dolayısıyla artık politika faizine de, ‘Erdoğan faizi’ diyebiliriz. Sayın Erdoğan, her ne kadar faize karşı zafer kazanmış gibi nutuklar atsa da milletimizin yaşadığı gerçekler maalesef değişmiyor. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ yalanına artık kimse inanmıyor. Çünkü çarşıdaki, pazardaki pahalılık, vatandaşlarımızın canını yakmaya aynen devam ediyor. Mutfaklardaki yangın büyüyerek devam ediyor. Memur, esnaf, emekli, asgari ücretli enflasyon canavarının altında ezilmeye devam ediyor. Şimdi hummalı bir biçimde baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla milletimize ‘enflasyon düştü’ masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler. Milletimiz artık son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki; bu iktidar artık ülkemizi yönetemiyor. Memleketimizi içine sürükledikleri yangın artık kürsü nutuklarıyla gizlenemiyor. Makyajlı rakamlarla kapanamıyor” diye konuştu.