Akşener: Onların korkulu rüyası olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşa seslendi ve hükümete karşı sert açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için Samsun’un Atakum ilçesine geldi.

ABİLER, AĞALAR MECBUR KALDI: Abiler ağalar mecbur kaldılar sizin dertleriniz için adım atıyorlar. Şekil A1 KYK bursları. Bu gençlerin dertlerine kulak vermek zor iş çünkü onlara çözüm üreteceksin. Benim sizden istediğim şudur, bir siyasetçi denilen cenahı denetleyeceksiniz. Seçilip o dükkanların içine girmeyenler haddini bilecek, size hakaret edenler haddini bilecek, sizi nankörlükle, şükürsüzlükle suçlayanlar haddini bilecek.

RAHAT YOK: Bu yaz boyunca gençlerimiz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz, EYT’lilerimiz, besicilerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz, gübre atamayan çiftçimiz için, yan gelip yatanların 5 maaş 10 maaş alıp size küfredenlerin korkulu rüyası olacağız. Onun için rahat yok, rahatlarını bozmaya devam edeceğiz.