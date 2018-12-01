Akşener: Ortak aday çıkarabiliriz

Yerel seçimlere dair açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile Ankara’da ortak aday çıkarabileceklerini söyledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen “Türkiye’de Gençlik ve Siyaset” konferansında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin kurulma sürecini anlattı.

“Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz” sorusuna Akşener, cumhuriyetin somut hedeflerini ve demokrasiyi sınıflar arası geçirgenliğin en yüksek olduğu sistem olarak tanımladığını dile getirerek, İzmit’in köyünde doğmuş bir memurun kızı olarak Türkiye’de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduğunu anımsattı.

Türk modernitesinin kadın üzerinden şekillendiğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

“Daha sonra cumhuriyetle kavgası olanların da kavga öznesi yine kadın olmuştur. Başörtülü kızlarla başı açıkların kendi aralarında hiç kavgası olmadı. Adamlar sizi özne yaparak, kavga ettiler. Başı açık da başı kapalı da özne oldu. Bunun yaşanmadığı bir Türkiye isterim. Herkesin gözden kaçırdığı şey, şu anda Türkiye’de sınıflar arası geçirgenlik sıfıra yaklaştı. Eskiden siyasi ayrışmalar vardı. Şimdi ise etnik ve mezhep aidiyetlerinin tümünü ortadan kaldıran bir ayrışmamız var. Keşke siyasi ayrışmamız olabilse. O zaman birbirimizi ikna edebiliriz. Birbirinizi ikna etmemiz gerekmiyor ama anlamamız şart. Biz her türlü aidiyetimize saygı duymak zorundayız.”

“SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN YAPILAN AYRIŞMALARA TAVRIM NET”

Meral Akşener, “Silahlı terör örgütü üzerinden bir ayrışma için yola çıkanlara yönelik başından itibaren çok net bir tavrım var. O sürüyor. Partimin de tavrı budur. Müthiş istismar edilen bir konu da budur. Bu konu da sahtekarlık alanı ve çok rahat politika yapılıyor.” dedi.

Kürtçenin okullarda okutulmasının sakıncalı olup olmaması sorusu üzerine ise Akşener, her insanın ana dilinin kutsal olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini belirtti.

İnsanların ana dilini öğrenmesinde bir sakınca olmadığını dile getiren Akşener, “Eğitimin içinde eğer eğitim dili olarak kullanırsanız, o sizin üniter yapınızla alakalı bir tercihtir. Ben ona karşıyım. Öğrenilmesiyle ilgili yolların açık tutulması gerektiğini elbette kabul ediyorum. Bu başka bir şey.” değerlendirmesini yaptı.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Gazetecilerin “İttifak ne durumda, görüşmeler nasıl ilerliyor?” sorusuna Akşener, “İlerliyor. Son bıraktığımda ilerliyordu. İki gündür İstanbul’dayım. Dolayısıyla son görüşmelerle ilgili bilgim yok.” yanıtını verdi.

Akşener, MHP’nin aday çıkarmayacağı illerde meclis üyeleri için koalisyon söylentisinin sorulması üzerine ise “Onu ben ne bileyim? Ayrı partinin ne yapacağına dair bir bilgim, fikrim yok. Dolayısıyla herhangi bir yorum yapma imkanım yok. Ne karar verirlerse kendi teşkilatlarını, kendi taraftarlarını ilgilendiren bir konu.” ifadelerini kullandı.

“Koalisyon devri kapandı söylemi gelmişti. Şimdi yerel seçimde tekrar gündem.” sorusu üzerine de Akşener, “Sayın Erdoğan’ın kurduğu AK Parti 2002 yılından beri yenilmez armadaydı. Hem 24 Haziran seçimlerinde hem şimdi yerel seçimlere giderken Sayın Erdoğan’ın partisinin o yenilmez armada algısını darmadağın olmuş, yaşlanmış, bastonsuz gezemeyen bir ihtiyara benzetiyorum.” diye konuştu.

“ORTAK ADAY OLABİLİR”

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, “Henüz basına yansıyan ‘şu şehir, bu şehir’ diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara’daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara’ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir.” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA BU KONUDA SON DERECE İDDİALI”

Meral Akşener, “İstanbul’a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’da adayını çıkarır. İzmir’i tartışmaya bile değmez. İyi parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, Ak Parti’nin 24 Haziran’daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı” şeklinde konuştu.

NTV