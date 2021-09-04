Akşener: ÖTV’yi kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artagan Projesi hakkında bilgi verdi ve ÖTV’yi kaldıracaklarını söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında ekonomiye ilişkin vaatlerini sıralayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV’yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Akşener, “Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV’yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200’e düşecek. Artagan’la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek.” dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna ise Akşener, şu sözlerle yanıt verdi: “Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye’nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor.