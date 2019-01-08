Akşener: Ranta izin vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada yerel seçimlere değindi.

İşte Akşener’in sözlerinden satır başları:

Milletimizi ayıran her kimse dış güçlere hizmet ediyordur. Biz devlet bilinciyle hareket ediyoruz. İYİ Partililere sesleniyorum, bir cahil size laf attığından selam verip geçin. Kimsenin şerefine dokunacak bir söz söylemeyin.

Bugün kendine hakim olamayan iktidar sahiplerinin sözlerine baktıkça kendimize daha çok sahip çıkacağız.

Kim ne yapıyor görüyorsunuz. İYİ Parti umut fakirin ekmeğidir, diye boş vaatler vermeyecek. Ranta rüşvete, ihale fesatçılığına fırsat vermeyecek.

Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz o kadar.