Akşener: Resepsiyon İstanbul’da yapılamaz

Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edildikten sonra İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener, partisinin grup toplantısında resepsiyona ilişkin konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar için kademeli maaş teklifinde bulunan Akşener, Cumhuriyet resepsiyonun İstanbul’da yapılacak olmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Meclis grubuna seslendi.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Firmalar sıraya girmiş iflas erteleme istiyor… İŞi ciddiye almak için daha ne olması gerekiyor. İşsizlik fonundaki paraları bankalara aktardılar… Daha ne olmasını bekliyoresun. Ekmek bulamayan pasta mı yesin? Millet kırahathanelerinde belşeş kek mi kovalayalım?

Bu azıcık artışlar var ya, 2019 bütçesinde de devam ediyor… Bütçede sarayın payı da çok çok azıcık artıyor; 3 katına çıkıyor. Saraya lale devri vatandaşa sopa… Lafa geldimi de milletin adamı. Onu da yanlış anlamışlar, milletten alıp adama veriyorlar…

Krizin daha da derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar var. TÜİK’i rahat bırakın, ülkenin ekonomik durumu net görelim. Sakın verilerle oynamayın, bunu yaparsanız Türkiye’den çok büyük para çıkışının fitilini ateşlersiniz, bugünleri mumla ararız…13 uçağınız var bir de uçan sarayınız, bu israfa derhal son verin…

Türkiye tefeci piyasasına döndü. Faizle savaştığını iddia eden bu hükümetin yönettiği bu ülkede faiz gelirleri ortada… Faize yatan paranın emekten çok kazandığı bir ekonomi iflah olabilir mi?.. Bu kafayla Türkiye’yi hem de güçsüz bir şekilde IMF masasına oturtacaksınız.

Fındıkla ilgili verdiğimiz teklif reddedildi, AK Parti oylarıyla. Düşmana karşı zafer kazanmış gibi alkışladılar. Fındık üreticileri hiç merak etmesin bu işin peşine bırakmayacağız…

Son 1 ayda 50 nfırnın kapandığı söylendi. İktidar mart ayına kadar zararına satış yaptırarak durumu idare etmeye çalışacak ve sonra da gelen zamlarla olan milletin ekmeğine olacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte yaşa takılanlar için verdiğimiz teklif yine reddedildi. Erdoğan da ‘bu yükü milletin sırtına bindirmeye hakkımız yok’ dedi. İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar TL’lik yükünü milletin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş vatandaşa gelince yük öyle mi? Yaşa takılanlar 38 yaşında emekli olma peşinde değil, kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsız. Madem reddettiniz, bir teklifimiz var. Primini ödemiş emeklilik hakkı var ama 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk diliminde maaşının yarısı, ikinci dilimde yüzde 65’i son dilimde de yüzde 80’i ödensin. Yaşı dolunca da hepsini alsın. Yaşa takılanların kaç kişi olduğunu bile açıklamıyorlar. SGK’nın çalışma yaptığını biliyoruz ama kamuyouna açıklamıyorlar. Açıklayın kardeşim rakamı, bilelim ve ona göre tutum alalım.

AF TARTIŞMASI

Karşı olduğumuz af tasarısıyla ilgili Sayın Erdoğan yine görüş bildirdi. Devlete karşı işlenen suçları affedebiliriz dedi. Tasarının özüne mi karşı yönünü mü değiştirecek biilemedik. Bizim duruşumuz net, ne devlete ne de millete karşı işlenen suçları affedemezsiniz. Hele de 81 milyona sormadan devlete karşı işlenen suçu affedemezsiniz.

CEMAL KAŞIKÇI’NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Eli kanlı bir diktatör Türkiye’ye meydan okuyor. Egemenlik haklarımıza saldırıp bir insanı katlediyor, elini kolunu sallayarak gidiyor. Bütün bunlar olurken muktedirden ses ypk. Bu cinayet için Türkiye özel olarak seçilmiş. ABD’de, Paris’te, Berlin’de cesaret edemediler. Krala yardımcı oluyoruz diyorlar. Suudi kralı 15 gün önce PKK’ya bağışta bulunuyor, bunlar da o krala yardım ediyor, neye karşılık? Kan bulaşmış petrodolardan sus payı mı bekliyorsunuz?..

DANIŞTAYIN KARARI

Andımız kaldırılmıştı. Adana milletvekilimiz İsmail Koncuk beyin o dönemde açtığı dava geçen hafta sonuçlandı. Andımızı kaldıran yönetmelik Danıştay kararıyla iptal edildi. Bunun ardından olanları hep birlikte ibretle izledik…

Topluca saldırıya geçtiler. Önce eski bakana iki çift sözüm var, aynı yolun yolcuları da gerekli mesajı alırlar. ‘Türküm doğruyum’ diye başlayan andımızdan rahatsız olan eski bakan Meclis kürsüsünden FETÖ’ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı… Türklükten mi rahatsız doğruluktan mı yoksa ikisinden de mi? PKK’lıya masa kurulunca sesiniz çıkmayacak, papaz gidince sesiniz çıkmayacak, Türk denince ayağa kalkacaksınız. Bilsinler ki bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz.

Andımız konusunda uyarmak zorundayım. Yeni bir perde açıyorlar, piyasaya yeni bir oyun sürüyor… Andımızla ilgili karar 5 yıl sonra iptal edildi, AK Parti’nin yeni bir polemiğe ihtiyaç duyduğu dönemde. AK Parti’nin siyaseten nemalandığı konular bunlar. Oynadığınız oyunun farkındayız, birbirlerini besleyen bu sistematiği kesinlkle bozacağız.

CUMHURİYET RESEPSİYONU

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’dır ve bunun değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul’a taşınamaz. Beyler, devlet korsan kutlama yapmaz. Kutlamak için değil unutturmak için yapıyorsunuz. Cumhuriyetin kutlaması şahsi programınıza göre planlanamaz. Buradan uyarıyorum, o resepsiyonun adresi bellidir, orası da başkent Ankara’dır. Biz 40 milletvekilimizle birlikte Cumhuriyetin ilan edildği Birinci Meclis’te olacağız.”

NTV