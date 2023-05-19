Akşener: Sahada Kılıçdaroğlu için çalışın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Millet İtitfakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi.

Akşener, Başkanlık Divanı ve kurmaylarıyla seçim sonuçlarını mercek altına aldı. Cumhurbaşkanı yarışında henüz her şeyin bitmediği belirtilerek, ikinci tur için atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, “Aday konusunda ‘biz zamanında gereken uyarıları yapmıştık’ deme gerekçemiz var artık” ifadeleri kullanıldı. Özellikle Cumhur İttifakı partilerinin “PKK/HDP” ekseninde yürüttüğü karşı propagandanın seçmen üzerinde etkili olduğu vurgulanan toplantıda, seçim öncesi bu konudaki çekincelerin Altılı Masa dahil her zeminde dile getirildiğine dikkat çekildi. Toplantıda, İYİ Parti’nin önceki seçimde aldığı oyları korumasına rağmen oluşan tablonun bir başarı olarak nitelendirilemeyeceği de dile getirildi. Toplantıda sandığa gitmeyen 8.8 milyon vatandaş başta olmak üzere ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’a verilen oylar ve geçersiz oyların da içinde olduğu yaklaşık 14 milyon oyun yoğunlaştığı yerlerin izinin sürülerek tespit edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. İkinci tur seçim kampanyasının bu oylara odaklanarak yapılmasını daha doğru bir strateji olacağı ifade edilerek, “ilk turda yapılan hatalarda ısrar edilmemesi gerektiği” vurgulandı. Vatandaşlara yasamanın Cumhur İttifakı’na verildiği, yürütmenin ise Millet İttifakı’na verilerek “dengenin” sağlanması mesajının aktarılması konusunda görüş birliğine varılan toplantıda aksi taktirde Türkiye’de ciddi rejim sıkıntısı yaşanacağı tespiti de yapıldı.

‘Sahaya inin’ talimatı

İkinci turda iplerin sıkı tutulmasını isteyen Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi. Sandık sayımı ve veri girişinde sonucu etkileyecek usulsüz girişimlerle 3 bin civarındaki sandık için itirazda bulunulduğu bilgisi paylaşılan Başkanlık Divanı’nda, sıkıntılı yerlerin başında Isparta’nın geldiği söylendi. İYİ Parti’nin YSK temsilcisinin bizzat Isparta’ya giderek süreci yakından takip ettiği aktarılan toplantıda, Aylin Cesur’un 35 oyla vekilliğini kaybettiği ifade edildi.

İYİ Parti kongreye gidiyor

İYİ Parti, partisinin üçüncü olağan kongresini haziran sonunda toplayarak, güven tazeleyecek. İkinci olağan kongresini Eylül 2020’de yapan İYİ Parti’nin, parti tüzüğü gereği olağan büyük kongresini Eylül 2023’e kadar yapması gerekiyor. Kaynaklar, kongrenin seçimler sonrasında yapılmasının nedenini “Mart 2024’te yapılacak yerel seçim sürecinde motivasyon dağınıklığına yol açmamak” diye açıklıyor.