Akşener: Sana ne oldu Sayın Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin TBMM grup toplantısında Ak Parti hükümetinin “kimsesizleri kimsesi” olmak ve “yolsuzlukla mücadele” için iktidara geldiğini anımsattı.

SEN NE YAPIYORSUN?: Sayın Erdoğan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bunu en iyi sen bilirsin. Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirsin, bilirdin. Unuttun Sayın Erdoğan. Sen gece sofraya tek çeşit yemek koyup, kendi çatal yada kaşık uzatamamış çocuklarım doysun diyen annenin hassasiyetini bilirdin sayın Erdoğan. Sana ne oldu Sayın Erdoğan, Saray seni ne hale getirdi.

PANİĞE KAPILDILAR: (Altılı Masa’nın Anayasa teklifi) Kurucu değerlerimize sadık kalarak, meclisi güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için, ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma; ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor. Tabi biz, bu önerimizle; kuvvetler ayrılığının tesisi, Partili Cumhurbaşkanı döneminin sonu, meclisin etkin denetimi deyince; iktidardakileri, hemen bir rahatsızlık alıverdi… Yurt dışında yaşayan Türklerin, hak ve menfaatlerini korumanın, devletin bir görevi olarak benimsendiğini, ve mecliste, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da, temsil edilmesi için, 15 milletvekili ayrıldığını görünce paniğe kapıldılar.

DURMAYACAĞIZ: Bu arkadaşlara, daha çok, panik atakları yaşatacağız. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya ve saraydaki sefaya alışanların rahatını, her adımımızla bozmaya, itinayla devam edeceğiz.

SAHİPSİZ HAYVANLAR: Bizim 11 yaşındaki Mustafa’mızının hayatını kaybetmesine de, geçtiğimiz hafta Konya’daki barınakta yaşanan vahşete de zerre tahammülümüz yoktur. Hem çocuklarımızı güvenli sokaklara kavuşturacak hem de tüm canlılarımızı onurlu bir yaşam hakkına kavuşturacağız.

İKTİDARA YÜRÜMEYE HAZIR MISINIZ? Benimle, bu kutlu mücadeleye, var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi, bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı, yıkıp geçmeye var mısınız? Benimle omuz omuza, iktidara yürümeye hazır mısınız?