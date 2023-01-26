Akşener: Seferberlik başlatıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerin oylarını kullanmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs’ın okulların açık ve sınavların yapıldığı bir tarih olduğunu belirterek, “Çünkü gençlerden korkuyorlar. Gençlerin onları sandığa gömeceklerini biliyorlar” dedi.

Akşener, gençlerin seçme haklarını kullanabilmeleri için bir seferberlik başlatacaklarını açıkladı. İYİ Parti lideri partisinin dünkü grup toplantısında okulların açık, sınavların yapıldığı bir dönemde seçime gitmenin gençlere “oy kullanmayın” demek olduğunu savundu. Akşener, şunları söyledi:

“İktidar şunu çok iyi biliyor ki; öğrencilerimizin bir çoğunun ikametgahı okuluyla aynı şehirde değil. Yani seçim için memleketlerine dönmek zorundalar. Üstelik birçok öğrencimizin de oy kullanmak için memleketlerine gidip geri dönecek durumu yok. Ne aileleri ne de kendileri, otobüs biletini bile karşılayacak güce sahip değil. Kimse merak etmesin. Artık biz varız. Gençleri, görmezden gelerek, susturarak, yok sayarak, plan yapanların, planlarının tamamını, boşa çıkartacağız.

‘Ücretsiz götüreceğiz’’

Gençlerimizin, en kutsal haklarını kullanmaktan, mahrum bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. İşte bu nedenle bir seferberlik başlatıyoruz.

İster şehir içinde, ister şehir dışında otursunlar, fark etmeksizin, gençlerimizin, bulundukları şehirlerde, oy kullanabilmeleri için, atmaları gereken adımlara, yapmaları gereken başvurulara dair, onları, tek tek bilgilendireceğiz.

Gerekirse, kapı kapı dolaşacak, her bir gencimizin, oyunu kullanması için, tüm gücümüzle çalışacağız. Eğer ki, başvuru gününü, kaçıranlar olursa da; hangi siyasi düşünceden olduğunu, hangi partiye oy vereceğini, sormadan, sorgulamadan, ikametgahlarının bulunduğu şehirlere, ücretsiz olarak, götürülmelerini, oy kullandıktan sonra da, geri getirilmelerini, İYİ Parti olarak, biz sağlayacağız.”

Yazıklar olsun’

Akşener, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine değinirken “Devletin dört bir yanını saran mafyalar, simsarlar, tefeciler, uyuşturucu kaçakçıları gün gibi ortalığa saçılmıştır. Aşağılık suikastin üzerinde birçok soru işareti varken, toplum vicdanı atılan her şaibeli adımla yara alırken, milletimiz devletini topyekun göreve çağırırken adım atan tek bir makam bile yok. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Senin, yönettiğini iddia ettiğin bu devletin içinde, neler dönüyor? Devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Kendine gel” diye seslendi.