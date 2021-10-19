Akşener: SGK kısıtlamaları kaldırılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geçmeleri durumunda SGK kısıtlamalarını kaldıracaklarını söyledi.

Toplumsal Politikalar Başkanlığı ARGE Sağlık Komisyonu’nca hazırlanan “Türkiye İYİleşecek” başlıklı kitap, İYİ Parti’li milletvekillerine gönderildi. Kitabın ön sözünü kaleme alan Akşener, AK Parti hükümetlerinin Sağlık Dönüşüm Projesi’ndeki uygulamaları sağlam zemine oturtamadığını savunuyor.

İYİ Parti, sandık başında seçmenin tercihinde en etkili alanlarından biri olan sağlığa ilişkin politika belgesi açıkladı. Sağlık politikalarının aktarıldığı çalışmanın ön sözünü yazan Genel Başkan Meral Akşener, “Özellikle kanser, kan hastalıkları ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlara SGK tarafından getirilen kısıtlamalar kaldırılacak ve vatandaşlarımızın bu ilaçlara hızlı şekilde ulaşması sağlanacak” dedi. İYİ Parti, Kovid-19 salgınında görev şehidi olan sağlık çalışanlarına illiyet bağı aranmaksızın ve başvuru talep edilmeden “şehit statüsü” verilmesini, pandemi ve biyoterörizmle savaş için ulusal enstitü kurulmasını öngördü.