Akşener: Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremzedelerden ‘helallik’ istemesini eleştirdi.

MİLLETİ TEHDİT ETTİN: Depreme karşı hazırlık yapmayanlar, kurallara, kanunlara aykırı binaları imar affıyla affedenden, yandaş müteahhitleri besleyenler meydana gelen felaketten sorumludur. Sorumluluk almadığı yerde çıkıp bir de utanmadan, helallik istiyor. Sayın Erdoğan sen ilk gün, ne dedin? ‘Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız’. Yani; bu aziz milleti, düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle, çıkıp da, helallik istiyorsun? Siyasetçi, milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacağına eminsin; o zaman derhal sandığı getireceksin.

ÇADIR TÜCCARI KIZILAY: Türk Kızılay’ı memleketin, yarasını saracağına, çadır tüccarı olmuş. İnsanlarımız, 20 gündür çadır bekliyor. Kızılay, deposunda, çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? ‘Gıda stoklanıyor, soğan stokluyorlar’ diye memleketi birbirine kattınız, depoları bastınız. Çadır stoklayan Kızılay’a, ne diyeceksiniz? Kızılay’ın deposunu da basıp, çadırlara el koyacak mısınız? Stokçu diye, Kızılay Başkanı’nı da aldıracak mısınız?