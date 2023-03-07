Akşener toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın toplantısına katılmayacağı açıklandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Ağıralioğlu, Akşener’in toplantıya katılmayacağını net bir şekilde ifade etti. Diğer yandan Altılı Masa’nın çalışmalarının duyurulduğu altilimasa.biz sitesi dönüştürüldü. Site, milletittifaki.biz adresine yönlendirildi.

Millet İttifakı’nın 12. toplantısının ardından yaptığı zehir zemberek açıklama ile masadan ayrıldığını duyuranİYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener, ipleri tamamen kopardı. Bugün toplantı gerçekleştirecek olan Millet İttifakı’nın üyelerinden DEVA Partisi, Akşener’e adayı yeniden konuşmak üzere üstü kapalı bir ‘geri dön’ çağrısı yapmıştı. Çağrının karşılığı belli oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Genel başkan toplantıya katılmayacak” diyerek kapıyı kapattı. Diğer yandan Altılı Masa’nın çalışmalarının duyurulduğu altilimasa.biz sitesi dönüştürüldü. Site, milletittifaki.biz adresine yönlendirildi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı web sitesi, İYİ Parti’nin masadan ayrılmasının ardından dönüştürüldü. Altılı Masa’nın toplantılarına ilişkin bilgi ve duyurularının yer aldığı altilimasa.biz internet sitesine giriş yapıldıktan sonra milletittifaki.biz sitesine yönlendirme yapılıyor.

milletittifaki.biz sitesinde, ‘Liderler Buluşması’, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’, ‘Komisyonlar’ başlıkları yer alıyor. Sitenin ana sayfasında büyük hafrlarle ‘Yarının Türkiyesi İçin’ yazısı bulunuyor. Yazının hemen altında ise CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin isimleri ve imzaları yer alıyor.

6’lı masayı deviren Meral Akşener, bugün 5 liderin aday açıklaması beklenirken partisinin genel merkezinde kurmayları ile yapacağı toplantıdan önce bina girişinde masaya dönüp dönmeyeceğine yönelik soruları cevapsız bırakarak hızlıca içeri girmişti.

İYİ PARTİ’DEN BASIN TOPLANTISI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklamalarla 6’lı masadan kalkmasının ardından Ankara’da hareketli günler yaşanıyor. 5’li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de basın toplantısı düzenleyecek.

İYİ Parti’nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün, saat 14.00’te bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÖNCE İYİ PARTİ KONUŞACAK

Toplantının ardından saat 17.00’de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyecek.