Akşener: Türkiye’nin önünü tıkamayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendimi böyle bir yere atabilmek için toz zerresi kadar bir çalışma yapmıyorum” dedi.

Akşener, çeşitli ziyaretler için geldiği Erzincan’da Ordu Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, erken seçim konusundaki sorular üzerine şunları söyledi:

“Ben erken seçim için iki şey söylüyorum. Birincisi partili cumhurbaşkanı yaramadı Türkiye’ye. İlginç bir biçimde Sayın Erdoğan’a da yaramadı. Türkiye’nin bu partili cumhurbaşkanı sisteminden vazgeçmesi lazım. Bu konuda memleket masası önerdim. Vatandaş, ekonominin bozulmasından, fakirleşmeden kaynaklanan aslında bu sistemden kurtulmak amaçlı bir an evvel erken seçim istiyor. Kulağıma söylüyorlar, yüksek sesle bağırmıyor insanlar. Ben buradan öğrendiklerimi anlatıyorum. Kendi fikrimi henüz ortaya koymadım.”

Adaylık tartışması

Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine de şunları dile getirdi: “Ben cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak net bir şey söyledim. Şahsıma dair yarına kendimi böyle bir yere atabilmek için toz zerresi kadar bir çalışma yapmıyorum. İkinci bir şey daha söyledim ‘Türkiye’nin önünü tıkamayacağım’ dedim. Mesele Sayın Erdoğan’a düşmanlık meselesi değil. Konu Sayın Erdoğan da değil. Türkiye’deki konu şu an itibarıyla şu anda içinde bulunduğumuz partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun değişmesi gerekiyor. Önceliğim kendimin bir şey olması değil. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Birinci önceliğim bu ucube sistemden kurutuluşun yolunu açmak.”

Göçmenlerle ilgili yarın demografik sorun yaşanacağını aktaran Akşener, “Dışişleri Bakanı hem millete hem de muhalefete ne olup ne bittiğini anlatmalı. İşte bununla beraber hepsini bir araya koyduğunuz zaman Türkiye’ye yönelik iç itişme kakışmanın olabilme ihtimali dahi beka ile alakalıdır. Demografinin değişmesi ve beka ile ilgili sorun elbette olabilecektir, bunun önüne geçmemiz lazım. Bu da nedir şeffaflıktır, açık bilgidir” ifadesini kullandı.