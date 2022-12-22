Akşener: Türkiye’yi kaybedecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere değindi ve AK Parti hükümetinin Türkiye’yi kaybedeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul yerel seçimlerini hatırlatarak yeni yargı müdahaleleri sonrası iktidarın Türkiye’yi de kaybedeceğini söyledi. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili ”Bu karar Erdoğan’ın seçim gündemidir” dedi.

Akşener’in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

*31 Mart seçimlerini düzmece yalanlarla iptal ettiler. Üzerinden üç buçuk sene geçti. Tek bir delil bile bulunamadı. Milletimizden bir özür bile dilemediler. Sonuçta İstanbul’u iki kere kaybettiler.

*Hala daha yenilgiyi hazmedememişler. Bu sefer de Türkiye’yi kaybedecekler. Nitekim geçtiğimiz çarşamba İBB Başkanımız İmamoğlu hakkında verilen ceza kararıyla AKP’nin millet iradesini bastırmaya çalışan bir vesayet rejimi olduğu bir kez daha açığa çıktı. Seçimle alamayacaklarını İstanbul’u almak için yeniden bir rezilliğin peşine düştüler.

*Bu karar Erdoğan’ın seçim gündemidir. İmamoğlu ve Yavaş’tan korkuyorlar. Onlara uzanan elleri kırmak herkesin boynunun borcu.

*Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam, bu seferde Ekrem kardeşimin yanına koştum. Linç edilmeye çalışıldıktan sonra nasıl Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam aynı şekilde İmamoğlu’nun yanına koştum.

*Nasıl Emine Erdoğan’ın yanına koştuysam. Bu sefer de Dilek kızımın yanına koştum.

*Ey Yeni Şafak’ın sahipleri, eviniz basıldığında avukatınız kimseyi bulamamıştı. Bula bula beni bulmuştu ve ben de oradaydım.

*Nasıl ‘Saray sizinse Saraçoğlu bizimdir’ dedikse, gerekirse ‘Beştepe sizindir Ankara bizimdir’ demeyi çok iyi biliriz.

*Bu duruşumuz birilerinin çok zoruna gitti. Sanki kararı kendileri vermemiş gibi bize çamur atıyorlar. Erdoğan’a çok üzüldüm, bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına nasıl taşıdı? Geldiğimiz noktada bir kamyon dolusu ahmağın elinde oyuncak bir Erdoğan’la karşı karşıyız. Vallahi çok acıdım.

*’Akademisyenimsi’, ‘gazetecimsi’ troller ‘operasyonu Akşener çekti’ demeye başladı. Savcıyı, hakimi de mi ben değiştirttim?

*Biz buradayken İstanbul’a çökmenize asla izin vermeyeceğiz.