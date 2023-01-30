Akşener: Ülkede o ucube sistem hakim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığının hukuken mümkün olmadığını söyledi.

Partisinin Ankara İl Kongresi’nde konuşan Akşener, Anayasa’nın 101’inci maddesi gereği Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını kaydetti. Akşener, şunları söyledi: “Bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, üçüncü kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız… Biz ferasetli, akla inanan insanlarız. Biz stratejiye inanırız. Yani 2012’den beri yapılan tüm itirazlara destek verip, partimiz bile daha yokken bireysel olarak sesimizi çıkardık. Ve haklı çıktık. Sonuç olarak İYİ Parti, tüm bu haklılığın sonunda ortaya çıkmıştır.”

‘Başbakan olacağım’

Salondaki “Başbakan Meral” sloganına yanıt veren Akşener şöyle devam etti: “Şimdi buradan yola çıkarak Türkiye’nin rayından iyice çıktığını, tek adam rejiminin, saraya hapsolmuş, beş, on, on beş, maaş alan kifayetsiz danışmanların elinde oyuncak olmuş, yargının ortadan kalktığı, tencerenin kaynamadığı sistemin 14 Mayıs’ta değiştirilmesi gerekiyor. Eğer dün 5 çalışacaksam yemin ediyorum 1000 çalışacağım. Siz de bin çalışacaksınız. Başbakan olacağım ben, siz yapacaksınız ama öncelikle milletimizi kurtaracağız.”