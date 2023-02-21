Akşener: Üniversiteler açılsın

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkım yaratan depremin artından uzaktan eğitime geçen üniversiteler için Akşener’den çağrı geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pandemi döneminde denenen uzaktan eğitimin bir işe yaramadığının ortaya çıktığını belirterek üniversitelerde yüz yüze eğitime derhal geçilmesini istedi.

Depremden etkilenen Diyarbakır’da incelemelerde bulunan Akşener, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki enkazlarda yaşamını yitiren Zülfü-Sakine Bulut çiftinin ailesine ve Engin, Nupelda ile Ali İmran Ensarioğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra 88 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’nde incelemelerde bulunan Akşener, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesini eleştirdi, bomboş durumdaki İstanbul finans merkezine 100 bin kişinin barındırılabileceğini tekrarladı. Üniversitelerde uzaktan eğitimi eleştiren Akşener şöyle devam etti: “Pilotluk eğitimi gören bir öğrenci grubunun pratik yapması gerekiyor. Bunu nasıl yapacak dediğimizde YÖK Başkanı’nın ağzından; bir işe yaramadığını öğrendik. Rektörlere yanlış talimat veren YÖK Başkanı’ndan bahsediyorum. Bir de tıbbiyede okuyan çocuklarla ilgili bir soru, hastanede görev yapar bu çocuklar. Tıp öğrencileri hastanede de görev yapar… Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum: Derhal, olmayacak karardan vazgeçin.