Akşener: Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak 6’lı masadan kalktı.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’a aday olmaları çağrısı yaptı. Altılı Masa’nın millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybettiğini iddia eden Akşener “Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak önerildiği toplantıda itirazları kabul görmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yetkili kurullarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Millet İttifakı’nın 6 Mart buluşmasını beklemeden sürpriz bir açıklama yaptı. Akşener özetle şunları söyledi:

KISKACA ALINDIK: Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır ve elbette, buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş, devşirme bir siyasetin, hınk deyicisi olmayacaktır.

KILIÇDAROĞLU’NU ÖNERDİLER: Dün (önceki gün) nihayet, ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti, tek bir ismi dile getirerek; Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de; milletimizin, yoğun teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da, uzun süredir; Sayın Erdoğan’a karşı, açık ara kazandığını gördüğümüz, iki ismin, adaylığı konusunda, görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim; Sayın Mansur Yavaş ile İmamoğlu’ydu. Bunun yanında; her bir siyasi partinin, ayrı ayrı belirleyeceği, araştırma şirketlerinin, yapacakları çalışmalar ışığında, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini de önerdik. Ancak maalesef görüş ve önerilerimiz kesin biçimde reddedildi.

NOTER MASASINA DÖNDÜ: Geldiğimiz noktada, 6’lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. İyi niyetle oturduğumuz bu masa, artık, potansiyel adayların tartışılabildiği, bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış; tüm alternatiflerin kara listeye alınarak, tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz, imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak; ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini, kişilerin tahakkümüne teslim edip, tehlikeye atmayacağız.

MİLLET SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR: İşte bu yüzden, Sayın Yavaş’a ve Sayın İmamoğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum: Değerli Başkanlarım; siz, bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan, alnınızın akıyla çıktınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, sizleri bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, devletimizin itibarı, ciddiyeti ve hafızası yok edilirken; saray hükûmeti milletimizi, yokluğa mahkûm ederken, milletimiz bugün de istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de, ateşten bir gömlek giymeyi, vazife kılmıştır. Bu vazife sadece bir seçimi değil, geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu saatten sonra, bizlere düşen, bir seçim yapmaktır: Ya şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikâyede, figüranlık yapacağız. Ez cümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki, hep birlikte tarih yazacağız.