Akşener: Yabancıya konut satışı durdurulmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yabancıya konut satışının yasaklanması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında iktidara çağrıda bulundu. Akşener, “Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de yabancılara konut satışının durdurulması gerekiyor” dedi.

Partisinin grup toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan depremin oluşturabileceği demografik sorunlara değinerek, “Öncelikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de yabancılara konut satışının durdurulması çağrımı buradan da tekrarlıyorum. Bu çağrımın ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerin, zaten bu sorunu, bizzat çıkaranlar olduğunu kimse unutmasın. Bizim amacımız insanlarımızın evlerine, yurtlarına, geri dönmesi hiçbir vatandaşımızın, herhangi bir hakkının kaybolmamasıdır” diye konuştu.