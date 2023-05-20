Akşener’den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.00’de parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

”Sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur için görüşmeler gerçekleştirdik. Bir iletişim grubu kuruldu. 12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0 ile başlayan bir referandum oluyor. ‘Kanaat önderi’ dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız çarşamba günü akşamından itibaren saha çalışmasına başladılar. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız.

2. TUR SEÇİM PROGRAMI BELLİ OLDU

İlk turda tercihini Sayın Erdoğan’dan yana kullanan vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim. İstanbul’da yoğun bir saha çalışması programımım olacak. Bu akşam İstanbul’a gidiyorum. Yarından itibaren programım başlıyor. Hemşehri dernekleri derin yoksulluğa dair ev toplantıları ziyaretleri yani kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım. 28 Mayıs’taki seçimlerde, aziz milletim sandığa gitmemiş kardeşlerim sizlere sesleniyorum aileniz dostlarınız akrabalarınızı büyük bir çaba harcayarak sandığa götürüp Sayın Kılıçdaroğlu’na oy verdireceksiniz. Ya ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ demekten rahatsız olanları ya da ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ diye and içenleri seçeceksiniz.”