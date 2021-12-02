Akşener: Yavaş’ın arkasında biz varız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mansur Yavaş ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Bahçeli, (Mansur) Yavaş’ı tehdit etti. Neymiş; bundan sonra Mansur Bey, bu arkadaşların nefesini, ensesinde hissedecekmiş… Yok öyle yağma, Sayın Bahçeli. Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, talana, yoksulluğa, ses çıkarmayacaksın; sonra da çıkıp, tek derdi Ankara’ya hizmet olan, belediye başkanımızı tehdit edeceksin. Milletimiz sizden, zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa, çare bekliyor; siz ise, utanmadan salon basma peşindesiniz.