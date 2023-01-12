Akşener: Zam oranı yüzde 55 olmalıydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memur ve emeklilere yapılması gereken zam oranının yüzde 55 olduğunu açıkladı.

Grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı memur ve emekli maaş artış oranlarına değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artışının yüzde 30’a çıkarıldığını anımsattı. Akşener, “Peki bunu neye göre yaptı, niye en başında yapmadı, hangi hesaba dayandırdı; kimse bilmiyor. Öyle keyfinize göre konuşamazsınız. Madem yüzde 30 artış yapma imkanın vardı, neden önce yüzde 25 açıkladın? Memura, emekliye kupon mu yaptın? ‘Önce bir yüzde 25 deneyelim, millet yerse öyle devam ederiz’ mi dedin? ‘Yemezse, yüzde 30’a çekeriz’ mi dedin? Neye göre yüzde 30 açıkladın?” diye sordu.

Çalışanların 2022’de yüksek enflasyon nedeniyle ciddi refah kaybına uğradığını ifade eden Akşener, 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesinin, bu kaybı telafi etmeye yetmediğini belirtti. Sadece 2022’deki refah kaybını telafi etmek için ocak ayındaki memur ve emekli maaş artışının yüzde 26 olması, bunun üzerine 2023’de oluşacak enflasyonun en az yarısının konulması gerektiğini söyleyen Akşener, “TÜİK yerine İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyon rakamlarını dikkate aldığımızda ise bu rakamın sadece 2022’deki refah kaybının telafisi için yüzde 43 olması gerekiyordu. Üstelik 2023 enflasyonunun yarısını da daha eklemedik. Yani hesabı bu şekilde yaptığımızda memur ve emekliler için ocak ayında yapılacak maaş artışının hiç olmazsa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına da değinen Akşener, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik ayrı bir seçim beyannamesi hazırlayacaklarını dile getirdi. Akşener, Türk Dünyası Bakanlığı haricinde gerekli görüldüğü takdirde Yurt Dışı Türkler Bakanlığını kuracaklarını ya da mevcut bir bakanlığın bu bağlamda genişletilmesini sağlayacaklarını aktardı. Akşener, yurt dışında yaşayan vatandaşların geçmişte daha az emeklilik borçlanması bedeli ödeyip daha fazla emekli maaşı alırken bugün Türkiye’de emekli olma hakkından faydalanmak için SGK’dan BAĞKUR’a geçiş yapmak zorunda kaldığını kaydetti.