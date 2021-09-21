Akşener: Zenginler AK Partili

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin son durumunu değerlendirdi ve hükümeti eleştirdi.

İYİ Parti lideri Akşener, “Zenginler var, hepsi AK Partili. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisinin elleri nasırlı. Onlar her partili, zenginler AK Partili” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Zenginler var, hepsi AK Partili. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisinin elleri nasırlı. Kimisinin boynunda iple asılmış terlikler var. Onlar her partili, zenginler AK Partili” dedi.

O küçücük ilçelerde, illerde, belediye ile zenginleşmiş kişiler var. Zenginler var hepsi AK Partili. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisinin elleri nasırlı. Kimisinin boynunda iple asılmış terlikler var. Onlar 10 yaşında çocuklar. Onlar her partili, zenginler AK Partili. Onlar Hakkari’de de aynı, bir başka şehirde de aynı. Bu vatandaşın yeter dediği bu liyakat dışı ayrımcılığı yıkmak gibi bir göreviniz var. Öte yandan Kadın Girişimciler Derneği içinde olacak her hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”