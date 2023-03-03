Akşener’den açıklama bekleniyor

6’lı masanın 12. toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün açıklama yapması bekleniyor.

6’lı masanın 12. toplantısı sonrası ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart’ta açıklanacağı duyuruldu. Toplantı sonrası CHP ve İYİ Parti cephesinde görüşme trafikleri sürerken İYİ Parti lideri Meral Akşener saat 13.30’da Genel İdare Kurulu toplantısına katılacak. Akşener’in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacak.

Toplantı sonrası İYİ Parti’de hareketlilik vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti kurmaylarıyla genel merkezde bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, bazı kurmaylar 6’lı masanın dağılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPACAK

Tüm bu gelişmeler yaşanırken gözler bugün gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısına çevrildi.

Bugün saat 13.30’da gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısından sonra İYİ Parti lideri açıklama yapacak.

ADAY 6 MART’TA AÇIKLANACAK

6’lı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.” denildi.

Akşener, Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki 6’lı masanın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.