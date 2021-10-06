Akşener’den açıklama: Ben cumhurbaşkanlığına talip değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını bir kez daha yineledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben cumhurbaşkanlığa talip değilim. Ama seçimlerden 1’inci parti olarak çıkmaya ve bunu hep birlikte başardığımızda, ‘İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in ilk başbakanı olmaya talibim” dedi.

Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yeni yasama yılında Türkiye’yi, milletin evinde milletle birlikte yöneteceklerini belirterek, iktidar için yolun sonunun göründüğünü söyledi. Akşener, “Çünkü, mızrak artık çuvala sığmıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayıştay, denetim raporlarını açıkladı. Bu sene ki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. Daha kış gelmeden, ne kadar zorlu bir kış geçireceğimizi iktidarın açıkladığı zamlarla görmeye başladık. Elektrik üretiminde kullanılan, doğal gaz fiyatına temmuz ayında, yüzde 20 zam yapılmıştı. Bu ay üzerine yüzde 15 daha yapıldı” dedi.

Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, ‘kebapçı teröristler’ ifadesine yönelik değerlendirmesinden önce lokanta sahibi bir esnafa söz verdi. Ardından konuşmasına devam eden Akşener, “Her hafta, toplumumuzun yeni bir kesimi, terörist ilan edilir hale geldi. Çiftçimiz, esnafımız, üreticimiz, zaten bayağıdır iktidarın terör listesinde. Yakın zamanda marketler bu kategoriye alındı. Daha geçen hafta barınamayan öğrencilerimiz terörist ilan edildi. Dün itibarıyla da, kebapçılar terörist oldu” dedi.

Meral Akşener, son günlerde ‘Başbakanlığa talibim’ sözleri üzerinden yapılan tartışmalara değinerek şunları söyledi:

“Millet İttifakı olarak, bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz. Ve bu aday da, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Ama, Cumhur İttifakı paydaşlarının aksine, biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; aday göstereceğimiz kişi, dünyanın, en becerikli, en muteber insanı bile olsa, Türkiye, bu ucube sistemle yönetilemez.”