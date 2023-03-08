Akşener’den açıklama: O vebali alamazdım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında konuştu.

YÜZ İFADESİ İZAHI: (Kılıçdaroğlu konuşurken yüzündeki ifade) Samimi söylüyorum, tuhaf bir ışık gelmiş. Aslında herhangi bir mutsuz durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?

O METNİ KENDİM YAZDIM: Konuşmam evet sertti! Sert olmalıydı; o metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim neticede. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar.

KILIÇDAROĞLU’NU SEÇTİRECEĞİZ: Şu anda sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı. Elbette liderlerle bir sorunumuz yok, başından beri destekleyeceğiz çıkan adayı. Popülaritesi yüksek, milletin hadi hadi dediği iki büyükşehir belediye başkanını da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Millet İttifakı’nın adayı sayın Kılıçdaroğlu onlarla birlikte koşacak. Koşu partneri üçü birden. En önde sayın Kılıçdaroğlu’nu elbette seçtirmek üzere.

MİLLETVEKİLİ OLMAYACAĞIZ: Bizim metinde, hepimizin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız var. Dolayısıyla milletvekili olmayacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim, milletvekili adayı olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir.

CHP, HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR: Defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez.

KILIÇDAROĞLU AYAĞA KALKMADI: Kemal Bey’i sabırlı insan olarak tanıyorum. Kimse ayağa kalkmadı. Ben açık net fikirlerimi söyledim. Bir gerginlik yaşandı. Sayın Davutoğlu ve sayın Babacan devreye girip usulet ve suhuletle pazartesiye bırakılma nedeni öyle oldu. Sonra geldim arkadaşlarımla konuştuk. Sonra mutlaka kazanma konusunda sonuç çıktı. Aynı yerde kalabilirlerdi. Orada da ben o vebali alamazdım. Dolayısıyla çok iyi oldu.