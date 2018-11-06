Akşener’den açıklama var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

İşte Akşener’in konuşmasından satır başları aşağıdaki gibidir:

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu’ya Allah’tan rahmet diliyorum.

Haftasonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden gencimizin ailesine başsağlığı diliyorum.

Milletimizin gözü kulağı İYİ Parti toplantılarında. İktidarın her türlü karartmasına rağmen sesimiz gür bir şekilde çıkıyor. Grup toplantılarında milletimizin avukatlığını yapıyoruz. Papaz fiyaskosunda, andımızda milletimizden yana tavır aldık. Bütün bu meselelerde safımızı belli etmekten yana kalmayıp çözüm önerimizi sunduk. İYİ Parti’nin suskun kaldığı bir mesele yoktur. Dışarıdan vize arayışımız hiç yoktur. Milletten başka kimseye verilecek hesabımız yoktur. Biz milletin partisiyiz.

Değerli milletvekilleri İYİ Parti’nin attığı her adım maskeleri düşürüyor. FETÖ denen hain örgütün siyasi ayağının çözülmesi için önerge verdik. Bu hain örgütün hiç siyasi ayağı yok muydu. Milletimiz bu soruyu merak ediyor. Geçtiğimiz hafta bir kez daha önerge verdik. Ancak AK Parti ve MHP karşı çıktı. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Hakikatin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Biz HDP’nin evet dediği önergeye evet demeyiz diyorlar ama bakın askerlerimizin donarak öldüğü olayda önergeye ikisi de hayır diyor.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 3 katına çıkmasını reddettik. Ekonomi kan ağlıyor. Biz buna evet diyemeyiz. Ama Mili Savunma Bakanlığı’mızın bütçesine evet dedik.

Devleti şirket gibi yöneteceğiz diyenler bunu kavrayamaz. Mavi Marmara’da gidenlere “bana mı sordun” diyenler anlayamaz. Bunu ancak vatan sağ olsun diyenler anlar.

İktidarın tutarsız politikaları dolayısıyla krizin derinleşeceği ortada. Bütün veriler gösteriyor ki cep delik cepken delik. Cumhurbaşkanı’nın ekonomiyle ilgili konulara değinmemesi krizi gösteriyor. Amerika’ya boyun eğip papazı teslim ettikten sonra sesini çıkartmıyor. Dikkat çeken bir şey var damat konuşunca dolar fırlıyor. Piyasa damada güvenmiyor

2019’da ekonomimizin büyüme ihtimali gözükmüyor. Yıllardır üretmeden dışarıdan borç aldılar. Enflasyon açıklandı, %25,12. Üretim-tüketim dengesi bozulunca her şey bozuluyor.

Geldikleri günden daha kötü bir Türkiye var. Harun gibi geldiler Karun gibi gidiyorlar. Sarayda bir el yağda bir el balda geçiniyor, günde 2 trilyon harcıyorlar. Sizin çektiklerinizi bilgisayar oyunu sanıyorlar.