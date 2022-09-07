Akşener’den aday açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime değindi ve cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama yaptı.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘uzlaşılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım’ sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıfları var, ben onların her fırsatta ‘doğru olduğunu’ söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hâlâ burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım’ sözü, elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözlerinin hatırlatılması üzerine Akşener, “Sayın Tekin, çok tecrübeli, CHP’nin kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir” karşılığını verdi. “Uzunca bir zamandır Cumhur İttifakı’nın bileşenleri ve taraftarları, bizi, HDP ile terbiye etmeye çalışıyor” diyen Akşener, buna karşı direnip, belli bir tutum göstermeye gayret ettiklerini söyledi.