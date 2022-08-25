Akşener’den adaylık açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın cumhurbaşkanlığına aday göstereceği isim hakkında, “6 genel başkan bir adayı tespit edecek ama isimler bazında hiçbir şey konuşulmadı. İlkeler bazında konuşuyoruz şu anda” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masada cumhurbaşkanlığı adayının ismine dair herhangi bir konuşma olmadığını belirterek, “O masada Sayın Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle, bu 6 genel başkan bir adayı tespit edecek ama isimler bazında hiçbir şey konuşulmadı. İlkeler bazında konuşuyoruz şu anda” dedi.

Akşener, Karar TV Youtube yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“İSİMLER BAZINDA HİÇBİR ŞEY KONUŞULMADI”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki beyanlarını değerlendiren Akşener, şöyle konuştu:

“6 genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanını seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Ana muhalefet partisinin genel başkanı. İkincisi, masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı. Ben İYİ Parti’nin genel başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek gezdim. Yani ekstra hiçbir şey eklemeden.

Aday olma konusunda bir problem yok ama söylemeye çalıştığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere ama henüz içtenlikle söylüyorum, adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. O masada Sayın Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle bu 6 genel başkan bir adayı tespit edecek ama isimler bazında hiçbir şey konuşulmadı. İlkeler bazında konuşuyoruz şu anda.”

Akşener, cumhurbaşkanı adayının 6’lı masadan biri olup olmayacağı yönündeki soruyu karşılık da ”Onu bilmiyorum. Ben bugün burada kendi fikrimi söylemiş olurum, o da o 6’lı masaya ayıp olur.” dedi.

“YARI ANAYASA METNİ BİLE DİYEBİLECEĞİM METİN ÇIKMAK ÜZERE”

6’lı masada pek çok komisyon kurulduğunu ifade eden Akşener, partilerin genel başkan yardımcılarının çalıştığı o komisyonlardan güzel işler çıktığını kaydetti.