Akşener’den adaylık açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere dair konuştu ve adaya altılı masanın karar vereceğini söyledi.

Siyasetin tartışma konularından biri haline gelen ‘altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı’na ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı’ndan bir açıklama geldi. Kararın altılı masadan çıkacağının altını bir kez daha çizen Akşener, ”Adayın açıklanması için henüz çok erken” diyerek konuya ilişkin sorulara tepki verdi.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına tartışmalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı ‘karar masadan’ çıkacak açıklamasını olumlu bulduklarını belirten Akşener, ”Adayı 6’lı masa belirleyecek. 6’lı masayı oluşturan liderlerin karara katılımı, elbette arkalarında bulunan hem seçmenlerinin hem saha gördüklerinin bir sonucu olacak” dedi.

”ŞİMDİDEN KONUŞULMASI DOĞRU DEĞİL”

Cumhurbaşkanı adayının açıklaması konusuna da değinen Akşener, ”Seçimlere daha 9 ay var. Daha bugünden bunun konuşulması doğru değil” diye konuştu.

Öte yandan Akşener, 2023 seçimlerine hala tek adayla gidilmesi gerektiğini ve bunun da ”Kazanabilecek bir aday” ile olması gerektiğini söyledi.