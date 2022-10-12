Akşener’den adaylık açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masa ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in il başkanlarına ‘Kemal Bey kararlı. Aday gibi görünüyor.’ dediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili bir açıklama da HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan geldi.

Seçimler için geri sayım sürerken gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İl Genel Kurulu’nda Kurultay kararı alınmasının ardından ilk kez Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Kongrelere bütünlük içinde gidilmesi mesajını verirken milletvekili aday adayı olmayı düşünen il başkanlarının kongrelerde aday olmamasını istedi, ‘kırgınlık sorunu olmasın’ uyarısında bulundu.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de altılı masadaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıydı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; toplantının İYİ Parti kanadından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme getirilen isimler hatırlatıldı. Akşener ise; “Biz kendisi çıkıp ‘Ben adayım’ demeden kimseyi aday gösteremeyiz.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti liderinin Kılıçdaroğlu’nun adaylığı içinse “Kemal Bey kararlı. Aday gibi görünüyor.” yorumunu yaptığı belirtildi.

‘Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ sorusu siyasetin gündeminde yerini korurken konuyla ilgili bir açıklama da HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “Altılı masa kendi adayını nasıl belirleyeceğine kendisi karar verecek” dedi, ayrıca “Bu bizim dahil olabileceğimiz bir süreç değil. Nasıl kazanacaklarının sorusunun muhatabı da doğal olarak kendileridir” dedi.