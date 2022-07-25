Akşener’den Ankapark açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankapark’taki incelemelerinin ardından “Vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm.

Bu iş iktisatta, şehircilikte, mühendislikte, belediyecilikte okutulmalı. O okullarda okutulmalı bir şey nasıl çarçur edilir ve bir inatlaşma uğruna milletin, Ankaralıların vergisi nasıl havaya atılır” ifadelerini kullandı.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, üç yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen, atıl haldeki Ankapark’ta incelemelerde bulundu. Üstü açık otobüsle inceleme yapan Akşener, “İnanılmayacak derecede hem Ankaralının hem de Türkiye’de bulunan her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Nasıl bir iş bilmezliğin olduğunu gördüm. Şimdi bu iş bilmezlik de diyemiyorsunuz. Çünkü göz göre göre 14 milyar lira, 801 milyon dolar nasıl gömülür ve nasıl hiçbir sonuç alınmaz? Bilim yok burada, akıl yok burada. Çok ciddi şekilde şu cepten alıp, bu cebe koyma var. Hem büyük bir israf hem de muhtemelen ortaya çıkacak bir yolsuzluk var” ifadelerini kullandı.

Ankapark’a harcanan para ile birçok yatırım yapılabileceğini söyleyen Akşener, “14 milyar liraya gençlerin bütün KYK borçları silinebilirdi. Sadece faizi değil; tüm borçları silinebilirdi. EYT’lilerin problemi çözülebilirdi. Bu arada en şaşırdığım şey; niye böyle bir dinozor merakı vardır? Onu anlayamadım. Fakat gerçekten çok üzüldüm. Bu iş iktisatta, şehircilikte, mühendislikte, belediyecilikte okutulmalı. O okullarda okutulmalı bir şey nasıl çarçur edilir ve bir inatlaşma uğruna milletin, Ankaralıların vergisi nasıl havaya atılır” dedi.

İYİ PARTİLİ GENCE KIZ İSTEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Pursaklar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Mert Demirci için kız istedi. Kız isteme merasimi ardından Akşener, genç çiftin nişan kurdelesini kesti.