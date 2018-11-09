Akşener’den Ankara adayı açıklaması

24 Haziran seçimlerinde istediğini elde edemeyen İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş hakkında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimlerde Ankara için adı geçen Mansur Yavaş’la ilgili “İyi Parti’nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mansur Yavaş’ın adaylığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yavaş, şunları söyledi:

“Mansur Bey ile ilgili kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey bizim arkadaşımız, değer verdiğimiz arkadaşımız. Kendisiyle elbette önce bir netleşmesi lazım.

Mansur Bey’in nasıl bir davranış içerisinde olacağına yönelik bir bilgim yok. Henüz nasıl yol ve yöntem izleneceği konusunda partimizin bir kararı yok seçimle ilgili. Ama kendisini değerli buluyorum. İyi Parti’nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim.”

NTV