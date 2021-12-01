Akşener’den asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret ile ilgili açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milyonlarca kişinin heyecanla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, asgari ücretin 4 bin liraya yükseltilmesini önerdi. Ancak bu miktarın işverene maliyetinin ağır olacağını belirten Akşener, devletin ek ödeme yapması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasında asgari ücret konusuna değindi.

Asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini belirten Akşener, “Mevcut uygulamayla, bekar bir asgari ücretlinin eline 4 bin lira geçmesi durumunda bunun işverene maliyeti en az 6 bin 574 lira olacak. Bu maliyet, maalesef karşılanabilir değil” dedi.

“Bu durumda, ne istihdamı artırabiliriz ne de güvencesiz çalışmanın önüne geçebiliriz” diyen Akşener, işveren maliyetindeki artışı düşük tutan ve işçinin eline geçen tutarı da artıran bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

İYİ Parti lideri çözüm önerisini şöyle anlattı:

“Bu nedenle, bizim asgari ücret önerimiz; Brüt ücretin yüzde 22 artırılıp 4 bin 360 liraya çıkartıldıktan sonra çalışanlarımıza devlet tarafından 555 lira ek bir ödeme yapılarak ellerine geçen net ücretin 4 bin lira olmasıdır.”