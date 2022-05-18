Akşener’den Atatürk Havalimanı tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Havalimanı ile ilgili süren tartışmaya değindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizler 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı’na, dozerleri sürenlere inat durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerin davet edildiği grup toplantısında salonda aşırı kalabalık oluştu. Bazı partililer salondan çıkmak zorunda kaldı. Akşener, gençlere seslendiği konuşmasında, Türk gençlerinin Atatürk’ü anmaya ve mirasını yaşatmaya devam edeceğini söyledi.

Meral Akşener, Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “Cumhuriyet Bayramı haftasında terörist rahatsız olmasın diye Atatürk resmini ve Türk bayrağını kaldırtanlara inat O’nun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı’na, dozerleri sürenlere inat, O’nun Türkiye için ortaya koyduğu o büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin konuşan Akşener, uzun zamandır ülkenin üzerinde ağır ve kasvetli bir bulut gezdiğini, milletin her alanda sayısız dertle boğuştuğunu ifade etti. 20 Ocak 2020’de Türk siyasetini içine saplandığı kayıkçı kavgasından çıkarmak ve seçmeni yeniden velinimet yapmak için karar aldıklarını belirten Akşener, “Milletimizin yaşadıklarını umursamayanların devrine son vermek için milletin derdini, sesini ve taleplerini tüm Türkiye’ye duyurmaya karar verdik. Memleketin hiçbir derdine çare olmayan suni kavgalardan sıkıldık ve Anadolu’yu karış karış dolaşmaya karar verdik. Bu yüzden, 20 Ocak 2020’den beri yollardayız” dedi.

‘ARTIK O ESKİ ANADOLU DEĞİL’

Meral Akşener, vatandaşın ekonomiyle zor bir mücadele verdiğini belirterek, “AK Parti iktidarı bizden sadece paramızı, hakkımızı, kaynaklarımızı çalmadı. Aynı zamanda mutluluğumuzu, umudumuzu ve hayallerimizi de çaldı. Anadolu, artık o eski Anadolu değil. Tanımadığı yüzlere bile gülümseyen, sabahları dükkanını umutla açan, birbirinden selamını eksik etmeyen o Anadolu, artık yok. Çünkü artık hiç kimse gülümsemek için bir sebep bulamıyor. Çünkü artık hiç kimse dertlerinden kafasını kaldıramıyor. Çünkü artık insanlarımız güne nasıl başladığını değil, günü nasıl bitireceğini düşünüyor. Kirasını, kredi kartını, elektriğini, suyunu, taksitlerini, tarlasına atacağı gübrenin parasını, traktörün mazotunu, hayvanının yemini, ilacını, nasıl denkleştirip, ödeyeceğini düşünüyor” diye konuştu.

‘MÜCADELEDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ’

Gençlerin şikayetlerine ilişkin konuşan Akşener, onlara mücadelelerinde yalnız olmayacaklarını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kimi zaman hayat tarzınıza, kimi zaman bakış açınıza, kimi zaman gururunuza, hatta telefonunuza kadar uzanan kirli bir el ile mücadele ediyorsunuz ama şunu bilin ki bu mücadelede asla yalnız değilsiniz. Asla kimsesiz değilsiniz, asla sahipsiz değilsiniz. Onlar sizi şımarık ilan etmek istiyor. Oysa siz sadece emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz, biz biliyoruz. Onlar sizi ülkeden kaçmakla suçluyor, hatta hain ilan ediyor. Oysa siz, ülkenizden koparılmış hissediyorsunuz, biz biliyoruz.”

‘KASIMPAŞALI TAYYİP ERDOĞAN YOK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin hislerini anlamadığını belirten Meral Akşener, “Bir şiir okudu diye tutuklanan, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlar ama Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok. Kendisi bu diyardan gideli çok oldu” dedi.

İktidarın, Türkiye’nin kendi ülkesi olduğunu unuttuğunu söyleyen Akşener, gençlere seslenerek, “Onlar unuttular ama sen hatırlayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti’nin esas sahibi ve bekçisi, Türk demokrasisinin mirasçısı, Türk bağımsızlığının yılmaz kalesi, sen hatırlayacaksın. Milletini yok saymak isteyenlere ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ diye haykıran atalarını hatırlayacaksın. Dört bir yandan kuşatılan, doymaz bir iştahla paylaşılan, uçurumun kenarındaki yıkılmış Anadolu’dan çıkan ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolanı hatırlayacaksın” diye konuştu.