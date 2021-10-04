Akşener’in başbakanlık çıkışına AK Parti’den ilk yorum

AK Parti’den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başbakanlık konusunda yaptığı açıklamaya yanıt geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘başbakanlığa talibim’ çıkışına AK Parti’den yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Muhalefet Erdoğan karşısında kazanamayacağını görüyor. Erdoğan karşısında isim olmadığı için bu yoldalar.” dedi. Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına da değinen Dağ, “Millete verebileceğimiz en büyük hizmet bu olur.” ifadesini kullandı.

AK Parti Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ TV 100’de gündeme dair soruları yanıtladı.

Siyasetin gündemin olan İyi Parti Lideri Akşener’in ‘Başbakanlığa talibim’ sözleriyle ilgili konuşan Dağ, “Böyle bir konjektürde, bu ülkeyi yönetecek bir düzeyde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında aday göremedikleri için açıkçası böyle bir yola gittikleri kanaatindeyim. Kazanamayacaklarını görüyorlar.” dedi.

Dağ’ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Dağ, “Muhalefet partileri bir araya gelip parlamenter sistem üzerine görüşmeler yapıyor. Sadece sistem üzerine genel bütün hususları ortaya koyacak müzakere edecek bir süreç değerlendirmek lazım.” dedi. Dağ, yeni anayasa için “Millete vereceğimiz en büyük hizmet bu olur.” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Hamza Dağ, sosyal medya düzenlemesine Genel Başkan Yardımcılığına atandığı dönemde Kürşat Ayvatoğlu krizi üzerinden değerlendirdi. Dağ gözyaşlarını tutamadı. Dağ, “Ben kendi şahsım adına hiç hak etmediğim halde bir hafta lince uğramış birisiyim. Bunun sadece siyasal bir yaptırımı mı olacak? Bunun hukuki yaptırımı olmayacak mı? Bu benim içimde ciddi bir dert. Kendim için değil, ülke için.” şeklinde konuştu.