Akşener’den başörtüsü açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Cumhur İttifakı’nı destekleyenlerin 24 saat ayaklarını yere vurarak ‘Hadi hadi’ dedikleri cumhurbaşkanı adayını Sayın Erdoğan çok merak ediyorsa seçim kararı alsın üç gün içinde açıklayalım. Ortak aday, tek aday, kazanacak aday” dedi. Halk TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HELALLEŞMEYE SAYGI DUYUYORUM AMA..: Başörtüsü çözülmüş bir konu. Yani bunun hukuki alt yapısının olması, olmaması meselesi değildi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili tutumuna söyleyecek bir sözüm yok. Bir helalleşme yolculuğuna çıktı. Çok büyük bir saygım var. Ama bakın bugün Anayasa’ya konulmasını tartışıyoruz, başörtüsü çerçevesi içinde yeniden bir kavgayı tartışıyoruz. Bence gerek yoktu.

GELİNLERDEN İSTİYORUM (AK Partili Fakıbaba’nın ardından İYİ Parti’ye geçiş için görüştüğü başka isimler var mı?) Bakacağız duruma. Şu anda görüştüğüm var. Sadece AK Parti’den bahsetmiyorum. Ben Türkiye’ye önemli katkıda bulunmuş insanların her biriyle, akademi ve iş dünyasından görüşüyorum. Aynı Sayın Bakan’ıma (Fakıbaba) yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum, erkekse karşımdaki, gelinlerden istiyorum.

ÇILGIN BİR ARKADAŞ OLMAYACAK: Cumhur İttifakı’nı destekleyenlerin 24 saat ayaklarını yere vurarak ‘Hadi hadi’ dedikleri cumhurbaşkanı adayını Sayın Erdoğan çok merak ediyorsa seçim kararı alsın üç gün içinde açıklayalım. Ortak aday, tek aday, kazanacak aday. Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Ve de kazanacak. 13. Cumhurbaşkanı bizim masanın önerdiği kişi olacak.

TOGG AÇILIŞI: Özel bir programım var katılamayacağım ama partimizden Koray Aydın gidecek. Biz TOGG’u elzem bir iş olarak görüyoruz. Ama daha süratle yapılması gerekirdi.