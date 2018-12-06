Akşener’den CHP açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere dair açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmelerine değindi.

CHP ile yerel seçim ittifak çalışmalarıyla ilgili “15 günü geçmemeli” vurgusu yaptığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, şu bilgileri verdi: “Birkaç gün içinde tamamlanır, biz büyükşehirleri konuştuk, Ankara’yı illa alalım gibi bir tavrımız yok…”

İYİ Parti Genel Başkanın Meral Akşener, Ankara’daki bir etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde kriz olup olmadığıyla ilgili soruya, “Bizim taraftan ‘Kriz var’ diye bir açıklama yok. Şu anda Koray Aydın ile Oğuz Kaan Salıcı alternatifliği çalışılıyor. Dolayısıyla eminim ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben, onların çalışmasının ana hatları dışında ayrıntı bilmiyoruz.” yanıtını verdi.

Oy oranlarına ve seçmen sayısına bakıldığını, belli alternatifler üzerinde çalışıldığını belirten Akşener, “Hatta bildiğim kadarıyla bu akşam da oturup bir çalışma yapacaklar.” dedi.

Akşener, bir gazetecinin “CHP ile bu hafta bir görüşme olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu ile bu çalışma bittikten sonra bir görüşme yapacağız. Bu talebi İYİ Parti Genel Başkanı olarak ben de iletebilirim kendisine ama henüz bu manada ne Sayın Salıcı tarafından Sayın Kılıçdaroğlu’na ne de Sayın Aydın tarafından benim elime verilmiş bir sonuç yok. O nedenle bilmiyorum. Bugün, yarın tamamlanması lazım. Çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarında ya da kendi arkadaşlarımda kalabalık toplantıda şunu net bir şekilde söylemiştim, 15 günü geçmemesi lazım. Çünkü herkes yoluna bir şekilde devam edecek, öyle veya böyle. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz salı Almanya’ya gitmesi nedeniyle CHP tarafı bizden 1 haftalık süre istedi. Bu da bu hafta sonu dolmuş olacak. Bu nedenle ilgilendiğimiz kısmı benim açımdan bu. Gerçekten bu kadarını biliyorum. İki arkadaşımızın yaptığı iki görüşmenin ana uzlaşma noktalarının elimizde olması gerekiyor.”

NTV