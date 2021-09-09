Akşener’den çoklu maaş tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkenin ekonomisini ve işsizlik oranlarını değerlendirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Senin oğlun işsizken, senin kızın atanamamışken 5 tane maaş alan danışmanı görmeni engelliyorlar, 11 tane maaş alan yöneticiyi görmeni engelliyorlar. Haram olsun, zıkkım olsun o ayrı bir şey ama bunun hesabını hep birlikte soracağız” dedi.

Akşener, “Senin oğlun işsizken, senin kızın atanamamışken 5 tane maaş alan danışmanı görmeni engelliyorlar, 11 tane maaş alan yöneticiyi görmeni engelliyorlar. Haram olsun, zıkkım olsun o ayrı bir şey ama bunun hesabını hep birlikte soracağız” dedi.

Ziyaret esnasında alandaki kalabalığa seslenen Akşener, “Türkiye’de bir devlet krizi var, bu devlet krizini beraber çözeceğiz. Siz velinimet olduğunuzu hatırlayacaksınız, hepimizi hizaya çekeceksiniz, karşınıza dikeceksiniz hepimizi, sonra da birimize, birilerimize tercihte bulunacaksınız. Bunun yolunu açmak için buradayım” dedi.

Akşener vatandaşa şöyle seslendi:

‘ESNAF OLMAZSA SANAYİCİNİN ÜRETTİĞİ MAL ELİNDE KALIR’

Ben, Meral Akşener olarak, İYİ Parti Genel Başkanı olarak şöyle bir iddianın peşindeyim. Niye esnaf? Esnaf sanayicinin ürettiğini satandır. Eğer esnaf olmazsa sanayicinin ürettiği mal elinde kalır. Onu üreten işçi işsiz kalır. Çiftçi üretir; manav satar, esnaf satar. Çiftçinin ürettiği elde kalır. O dükkanların içinde müşterilerle karşılaşırsınız, işsiz gençle karşılaşırsınız. Tencere kaynatmakta zorlana kadınla karşılaşırsınız, hayvancılığı bitmiş besiciyle karşılaşırsınız, gübre pahalılığından yakınan çiftçiyle karşılaşırsınız, atanamayan öğretmenle karşılaşırsınız, EYT’li ile karşılaşırsınız ve beş tane ayrı emekli maaşının varlığını öğrendiğim emekliyle karşılaşırsınız.