Akşener’den Davutoğlu’na gönderme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy potansiyeli konusunda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a göndermede bulundu.

Son dönemde yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen 6’lı masada yeni bir sorun patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak “Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder” diye konuştu. Akşener’in söz konusu çıkışla, masanın küçük ortaklarına ‘oyunuz kadar konuşun’ göndermesini yapması, yeni tartışmaları da alevlendirecek gibi… Akşener, geçtiğimiz günlerde, “Masanın sahibi biziz” açıklamasını yapmıştı.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayın kim olacağı konusu üzerinden birbirine giren 6’lı masada yeni krizler patlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Geliyorum ey dünya” diyerek adaylığını ilan etmesi İYİ Parti kanadında pek de karşılık bulmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 için Kılıçdaroğlu’nun adaylığına kesin bir dille karşı çıkarak, “Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’tan birisine ‘hayır’ demeyiz” diye konuşmuştu.

“MİLLETİN VERECEĞİ KARAR SÖZ HAKLARINI TANZİM EDER”

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den kaos ortamını pekiştirecek bir çıkış geldi.

Fondaş Ruşen Çakır’ın Medyascope kanalına konuk olan Akşener, 6’lı masada kimin ne kadar söz sahibi olacağına dair yöneltilen soruya manidar bir cevap verdi.

AKŞENER’DEN DAVUTOĞLU VE BABACAN’A ‘OYUNUZ KADAR KONUŞUN’ MESAJI

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayan Akşener, “Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’in masadaki diğer ortaklarına “oyunuz kadar konuşun” şeklinde verdiği bu mesajın yeni bir kaosun fitilini ateşleyecek gibi.