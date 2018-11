Akşener’den Diyanet’e Atatürk tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanlığı’na Mustafa Kemal Atatürk konusunda tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, “Bir yandan ezanımız üzerinden mukaddesatımızla uğraşan zihniyetle mücadele ediyoruz, diğer yanda o ezan susmasın diye canı pahasına mücadele vermiş Mustafa Kemal’e bir duayı çok gören zihniyetle mücadele ediyoruz” dedi.

Meral Akşener, “Bir yandan ezanımız üzerinden mukaddesatımızla uğraşan zihniyetle mücadele ediyoruz, diğer yanda o ezan susmasın diye canı pahasına mücadele vermiş Mustafa Kemal’e bir duayı çok gören zihniyetle mücadele ediyoruz. Diyanetin başındaki zat 9 Kasım’daki Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal’e ve silah arkadaşlarına bir fatihayı çok gördü. Aynı gün kurtuluş savaşımızın ‘keşke Yunan kazansaydı’ diyecek kadar yüzü dönmüş fesli müptezele vefa gösterdi. Sosyal medyadan sordum bugünde buradan soruyorum, Yunan tarafında işgal edilen 18 adamıza atanan papazlara hayırlı olsuna da gidecek misin? Başkanlığını yaptığın diyanet işlerini Atatürk kurdu. Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin?” dedi.

Merak Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle;

“Milli değerlerimize dil uzatan bir adamın cumhurbaşkanının yanında işi olmaz. Bu adamın ayağına giden diyanet işleri başkanını da görevden alın. Terör örgütü ile iş tutmuş birinden milletimizin diyanetine başkan olamaz. Ülkemizi hedef alan dış odaklara mesaj veriyorlar. Biz de sizdeniz diyorlar. Ezanımızla, cumhuriyetimizle uğraşan kim varsa derdi sen değilsin.”

“TÜRK MİLLETİ İÇİN 1.DÜNYA SAVAŞI 9 EYLÜL 1922’DE İZMİR’DE BİTMİŞTİR”

“Türk milleti için 1.Dünya Savaşı 9 Eylül 1922’de İzmir’de bitmiştir. Türk milleti savaşın sonucunu tanımayan tek millettir. Galip devletleri orada anladık, mağlubiyet metnini kabul eden Almanya orada onu da anladık. Peki kabul etmeyen Türk milletinin temsilcisi olarak orada ne işiniz var?”

“SANKİ MİLLET AÇLIKTAN DEĞİL PROTEİN YÜKLEMESİNDEN MUZDARİP”

“Bir paket çay 30 lira, bir teneke salça 70 lira. Et fiyatları için, “refah arttı çok et tüketildiği için fiyatlar yükseldi” dedi. Sabah akşam et yemişiz iktidar yetiştiremez olmuş. Sanki millet açlıktan değil protein yüklemesinden mustarip. Hayvancılığı bitirdiniz, millete şarbonlu et yedirdiniz. Tarım bakanı kişi başında yıllık et tüketimimiz 15 kilo diyor. Bunun en az 33 kiloya çıkması lazım”

“İktidara yakın müteahhitlerin buluştuğu bir dernek ‘satamadığınız yerlerin listesini gönderin’ dedi. İktidar yandaş müteahhitlere milyarlarca lira aktarmaya hazırlanırken çiftçilerimize tarım destek kredisi kullandırmıyor. Bu tarımın idam fermanıdır. Hep millete sabır diyeceğine o yağmacılara bir kere de hayır de”

“Diz çöküp papazı verdin, bize saldırıyor dediğin dış güçlerle dost oldun. Eyy Trump’la Paris’te yemek yiyorsun. 100 günlük eylem planı açıkladılar. 100 gün oldu ama sonuç sıfır.”

“Bugün dövizi indirdik diye hava atanlar peki doğalgazın elektiriğin fiyatı indi mi? Zam yok diyorlar. Zam zaten yapıldı. Döviz düştüyse geri alın zamları. Sarayın bahçesindeki hurma ağaçları üşümesin diye yurtdışından araçlar getiriliyor. Onun hurma ağaçları üşümüyor ama benim vatandaşım bu kış üşüyecek”

“YÜZDE 26 ZAM YAPMAK CEPHEDEN KAÇMAK DEMEKTİR”

“İktidarın sarayı günde 2 trilyon lira yiyor. Ayda 60 milyar da maaşı var. Bir de emekli maaşı alıyor. Bütün bunlar neyine yetmiyorsa maaşına da yüzde 26 zam yaptı. Türk devleti gerekirse cumhurbaşkanına 100 bin lira maaş verir. Ama millete fedakarlık çağrısı yaparken bu nasıl pişkinliktir. ekonomik kurtuluş savaşı veriyor diyip kendi maaşına yüzde 26 zam yapmak cepheden kaçmak demektir.”

“Öğretmenlerimizin atamalarını yapın diyoruz ama kaynak diyorlar. Ama iş Suriyelilere gelince kaynak çok. Suriyelilere sağlık hizmeti, ilaç, doğum bedava Türk vatandaşları ise sigortasını ödeyebilirse tedavi oluyor. İstediği yere dükkan açma hakkı veriliyor Suriyelilere. Suriyeli öğrencilere tam 1200 Lira burs veriliyor. Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmasın diyor yok diye yalan söylüyorlar. Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için 1 milyar 986 milyon lira yandaş müteahhide ödendi. Geçmeyen araçlar için bizlerin cebinden çıkan para bu. Bunun gibi başka otoyol, havaalanı ve hastanelerde var. Yatırıma karşı çıkmıyoruz ama çalmadan çalışamıyor musunuz?”

“GEREKİYORSA BİR KARA HAREKATIYLA BÖLGE TAMAMEN TEMİZLENMELİDİR”

“Erdoğan’ın davulla zurnayla ülkemizden geçirdiği teröristler şimdi Trump’ın kanatları altında. Papaz’ı verdikten sonra da bir şey diyemiyor. Amerika’nın tehditlerine boyun eğmeden ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Gerekiyorsa bir kara harekatıyla bölge tamamen temizlenmelidir. ABD PKK’lı 3-5 teröristin başına ödül koydu. Bu YPG’yi meşrulaştırma meselesidir. Bırakın ödül filan işlerini bunları paketleyip Türkiye’ye verin”

“ORHUN ABIDELERİNİ DE Mİ DUYMADINIZ?”

“Türklüğe savaş açarak HDP’ye PKK’ya göz kırpıyor. Kim kiminle yürürse yolu açık olsun ama biz milletimizle yürüyeceğiz. İktidarın başı AK Parti ile HDP’yi yan yana göstermek beyhudedir dedi. Onlar zaten Habur’a Oslo’da Dolmabahçe’de yan yanaydı. O günlerde Erbil’de Barzani ile saz çalıp türkü söylemekle meşgul oldukları için hatırlamıyor olabilirler. El ele verdiniz yan yana değil. Teröristler çadır mahkemesinde yargılanırken rahatsız olmasınlar diye şanlı bayrağımızı indirdiniz. Tam da işlerine gelecek zamanda andımız mevzusunu gündeme getirdiler. Milli eğitim Bakanlığı Danıştay’a yaptığı itiraz dilekçesinde, “Türk ulusal kimliği tarih sahnesine çok geç çıkmıştır. Ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur” diyor. Ben bu ucube sözlerin, bu cehaletin neresini düzelteyim. bir de Fransız ihtilaline atıf yapmış, ulus bilinci Fransız ihtilali ile ortaya çıktı demeye getiriyor. Bunlar cahil. Ergenekon Destanı’nı da mı okumadınız? Orhun abidelerini de mi duymadınız? Sarayda merdivene dizilen temsili askerleri de mi görmediniz? Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızları da mı görmediniz? Bakanlığınızın adının başında milli sıfatı var. Onu oraya niçin koymuşlar bir zahmet öğrenin sayın bakan. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. 5 bin yıldır millet olduğumuzu biliyoruz gerisi bilmeyenlerin utancı”

