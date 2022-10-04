Akşener’den engelliler için açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Engelsiz Yaşam Çalıştayı’nda engelli vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin Ankara’da bir otelde düzenlediği “Engelsiz Yaşam Çalıştayı’na katıldı. Akşener, iktidar olduklarında engellilere engelsiz yaşam sağlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu çalışmayı önce sunacağız, sonra da işin sahiplerinin eleştirisine, tavsiyesine açacağız.Derneklerimiz, engelli bireylerin aileleri, kendileri, bakacaklar. Diyecekler ki; ‘Şurayı unutmuşsunuz, şöyle bir eksik, şöyle bir yanlış var.’ Sonra nihai hale getireceğiz. Ailesinde engelli bireylerin olduğu bir insanım. Teyzem görme engelliydi. Belki oradan kaynaklanan bir dikkatle, engelli bireyler üzerinde hep kendimi STK’larda çalışarak ifade etmeye çalışmış biriyim. Ailelerin hangi sistem içerisinde olursa olsun maalesef Türkiye’de çok zor yaşadıklarını yakinen bilen biriyim. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Özellikle engelli çocukları olan annelerin ‘evladımı nasıl bırakırım’ endişesini şurasında hisseden bir insanım. O annelerin endişesini, emniyet duyması ile takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmanızı istiyorum.”