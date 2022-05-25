Akşener’den Erdoğan’a sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusu hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin onayına ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Yalnız burada unutmamamız gereken bir şey var, ülkemizin şimdiye kadar Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 5 askere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Akşener, Sultan 2’nci Abdülhamid üzerinde bir yaygara tufanı başlatıldığını belirterek, “Hakaretlerin, öfke nöbetlerinin, nefret şovlarının bini bir para. Oysa dillere destan şanlı tarihimize sahip çıkmanın da tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu, ilk önce tarihi öğrenmekten geçer” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarih öğrenemediği ve okumayı sevmediğini söyleyen Akşener, “Eline tutuşturulan notlardan ötesini görmüyor. Kulağına üflenen sesler dışında, kimseyi duymuyor. Dört bir yanını saran cehalet duvarından attığı hamasi nutuklarla günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Biz tarihe onun gibi kişiler üzerinden bakmıyoruz. Biz tarihe, onun gibi kavgalar üzerinden de bakmıyoruz. Biz tarihe değerler, sistemler ve sonuçlar üzerinden bakıyoruz. Abdülhamid Han’la değil, o günün şartlarındaki demokrasi rüzgarıyla ilgileniyoruz. Abdülhamid Han’ı kendisine benzetmemi bir hakaret olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan’ı Abdülhamid Han’a benzetmek, rahmetliye hakaretmiş. Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği, rol model aldığı ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdülhamid Han’ı, kendisine benzetmek, büyük bir hakaretmiş. Yani biz aslında istibdada karşı koyan o ruhtan bahsederken değil, Sayın Erdoğan’a benzetirken Abdülhamid Han’a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında” açıklamasında bulundu.