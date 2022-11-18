Akşener’den Erdoğan’a yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6’lı masa hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Teknik kadromuz fevkalade. Bütün bunlar başarı öyküsü ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Örneğin Uşak’ta genç bir kadını birinci sırada aday gösterdik. ‘Ben dururken onu nasıl aday gösterirsin?’ diyen erkekler bir dayanışma gösterdi. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük” dedi.

Yİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir programı kapsamında Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya Akşener’in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, GİFED Başkanı Huriye Serter katıldı.

‘FİNANS KURMAKTA ÇOK ZORLANDIK’

Girişimci iş kadınlarıyla birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu aktaran Akşener, “Üreten insanların toplantılarına mümkün olan en üst yöneticilerimizle katılıyoruz ki; hem ‘Biz neyiz, kimiz’ sorularına cevaplar veriyorlar hem de sizlerin sorularınızdan öğreniyoruz. Biz kimiz sorusuna yanıt; elbette bir siyasi partiyiz ama öğrenen bir organizasyonuz. Çok yeni bir siyasi organizasyonuz. Kurumsal yapılar önemlidir ama kurumsal yapıları harekete geçirmek çok zordur. Kuralları, alışkanlıkları vardır. Alışkanlıkların dışına çıkmak dünyanın en zor işidir. Yeni kurulmuş bir yapı, daha hızlı hareket eder. En önemlisi sabit müşterisi olmadığı için kendi müşterisini organize eder. Bizim partimiz bir start-up, küçük bir girişimcilik organizasyonu. Başındaki kişi kadın. Yönetim kurulu başkanı bir kadın ve finans kurmakta çok zorlandık. Sonra melek yatırımcı sıfırdı. Kenarına biriktirdiği ölümlük parasını veren kadınlar oldu. Bu başka bir şey. Sabit seçmenimiz de yoktu. Çünkü seçmen de paylaşılmış” dedi.